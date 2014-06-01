Лукашенко про заявления Меркель о Минских соглашениях: она поступила мелко, мерзко

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Экс-канцлер Германии Ангела, сделав недавние заявления насчет мирных переговоров в Минске и заключенных несколько лет назад Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил Александрв Бишкеке."Должен вам сказать, я Владимиру (Путину) свою точку зрения насчет этого высказал. Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно - это мерзко. Меркель… Я тоже этого не ожидал. И Президент РФ об этом сказал: он не ожидал от нее такого выпада.Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали", - сказал Президент.Он уверен, что не все так просто, как сейчас звучит в аналогичных заявлениях Ангелы Меркель и Петра Порошенко."Сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, этот Олланд (бывший президент Франции Франсуа Олланд), которого она за руку водила на моих глазах… Они, якобы, провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина, и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если этот так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились", - заключи л глава государства.Напомним, суть недавних заявлений Меркель сводится к тому, что тогда Минские соглашения она рассматривала как возможность дать Киеву время нарастить силовой и военный ресурс.