Лукашенко прибыл в Бишкек, где состоится саммит ЕАЭС

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Александрн - в Бишкеке Президень примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.В повестке дня саммита - примерно 20 пунктов. Лидеры стран ЕАЭС обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы.Официальные мероприятия саммита ЕАЭС запланированы на пятницу, 9 декабря. Но перед этим президенты Беларуси и Кыргызстана проведут двустороннюю встречу - Александр Лукашенко и Садыр Жапаров встретятся за неформальным ужином.Отметим, в 2021 году товарооборот между странами достиг почти 100 млн долларов, причем на 88% он состоял из белорусского экспорта. В 2022 году он может вырасти в полтора раза.