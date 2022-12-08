  • » » Лукашенко прибыл в Бишкек, где состоится саммит ЕАЭС

      • Лукашенко прибыл в Бишкек, где состоится саммит ЕАЭС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: 8-12-2022, 22:53
      (голосов: 1)
      Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан - в Бишкеке Президень примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

      В повестке дня саммита - примерно 20 пунктов. Лидеры стран ЕАЭС обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы.

      Официальные мероприятия саммита ЕАЭС запланированы на пятницу, 9 декабря. Но перед этим президенты Беларуси и Кыргызстана проведут двустороннюю встречу - Александр Лукашенко и Садыр Жапаров встретятся за неформальным ужином.

      Отметим, в 2021 году товарооборот между странами достиг почти 100 млн долларов, причем на 88% он состоял из белорусского экспорта. В 2022 году он может вырасти в полтора раза.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь