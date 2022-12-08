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      • Организаторы Уимблдона в 2023 году могут вернуть на турнир белорусов и россиян

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 8-12-2022, 22:31
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      Организаторы Уимблдонсого теннисного турнира планируют в 2023 году допустить к соревнованиям белорусов и россиян. Об этом пишет авторитетное британское издание The Times.

      В 2022 году белорусских и российских теннистов отстранири от Уимблдона. Организаторы отмечали, что такое решение было принято из-за позиции правительства Великобритании. Теперь же, после того как Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовали всеанглийскую теннисную ассоциацию (по 1 млн долларов каждая) и пригрозили исключить ее из своих членов, британцы пересматривают свою позицию в отношении игроков из Беларуси и РФ.

      Уимблдонский турнир - одним из самых престижных среди соревнований серии "Большого шлема".

      Окончательное решение относительно участия белорусских и российских теннисистов в Уимблдоне примут к апрелю следующего года.
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