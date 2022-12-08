Генпрокуратура: с начала года ущерб от коррупционных преступлений составил 19 млн рублей

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С начала 2022 года. Об этом сегодня, 8 декабря, рассказал глава управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры."Ежегодно в Беларуси учитывается 1 500 - 2000 коррупционных преступлений. Их удельный вес в общей структуре преступности в среднем составляет порядка 2%. Если сравнивать показатели этого года с 2021, то количество выявленных такого рода деяний выросло почти на 35%. Но это не означает, что страну накрыла волна коррупции. В данном случае стоит говорить о повышении эффективности работы по выявлению противоправных действий.Самое большое количество указанных преступлений совершено в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, торговли, образования. Ущерб от коррупционных преступлений составил 19 млн рублей и возмещен практически наполовину. При этом стоимость имущества, на которое наложен арест, позволит обеспечить его возмещение в полном объеме", - отметил Игорь Грейбо.