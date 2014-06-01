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      • 5 244 человек в Беларуси пострадали из-за гололеда

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:23
      (голосов: 2)
      В Беларуси с 21 ноября, когда был первый день гололеда, по 6 декабря зарегистрированы 5244 пострадавших от гололедных и холодовых травм - 1226 из них дети.

      Ппо данным Министерства здравоохранения республики, больше всего пострадавших в Гомельской области - 1246 пациентов (69 госпитализированы, 1177 получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 1237 пациентов, у 9- холодовая).

      В Минской области к врачам обратились 953 пострадавших (амбулаторную помощь получили 863 человека, 90 пациентов госпитализированы. Гололедную травму получили 939 пациентов, 14 - холодовую).

      В Могилевской области зарегистрированы 892 пациента (госпитализированы 87 человек. У 882 - гололедная травма, у 10 - холодовая).

      В Брестской области пострадало 590 человек (госпитализированы 92 пациента, остальные получили помощь амбулаторно. Гололедная травма у 578 пациентов, у 12 - холодовая).

      В Витебской области зарегистрированы 718 пациентов (госпитализированы 40, остальные получили амбулаторную помощь. Гололедная травма диагностирована у 707 пациентов, у 11 - холодовая).

      В Гродненской области 505 пациента (76 госпитализированы. Гололедная травма у 500 человек, у 5 - холодовая).

      Меньше всего пострадавших в Минске - 340 (44 госпитализированы. У 331 человека диагностирована гололедная травма, у 9 - холодовая).
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