ГТК: из-за действий контрольных служб ЕС фуры могут ждать въезда на границе до 10 часов

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Из-за действий контрольных служб ЕС. Об этом заявили в Государственном таможенном комитете Беларуси."Это обусловлено далеко не техническими моментами, связанными со сбоями в работе информационных систем, или же отсутствием необходимого штата сотрудников, а намеренными действиями контролирующих структур сопредельных государств по сдерживанию потоков.Так, польской стороной выполняется в среднем 48% от нормы, литовской - 53%, а латвийской - 55%. Самая напряженная ситуация на белорусско-литовском направлении в пункте пропуска "Каменный Лог", где выезда из республики ожидают свыше 1 100 авто. За минувшие сутки литовская сторона приняла 190 грузовиков из возможных 500.По инициативе Польши по-прежнему закрыты для движения 3 из 5 пунктов пропуска, в том числе один из крупнейших - "Кузница Белостокская", сопредельный с белорусским "Брузги". Это значительно повышает нагрузку на оставшиеся пункты пропуска "Берестовица" и "Козловичи". Так, на протяжении последнего времени в пункте пропуска "Берестовица" в очередях на выезд из Беларуси по 600-700 грузовых транспортных средств. Пропускная способность на выезд данного пункта составляет 500 авто в сутки, при этом польская сторона принимает по 100-150 машин.Среднее время ожидания въезда в страны Евросоюза после прохождения на белорусской стороне всех видов контроля составляет по литовскому направлению - свыше 6 часов, по польскому - примерно 6 часов (в "Берестовице" - до 10 часов), по латвийскому - около 5 часов.Белорусская сторона оформляет все транспортные средства, которые подают сопредельные стороны. И мы готовы принимать больше в случае ритмичной работы контрольных служб граничащих с Беларусью стран ЕС", - пояснили в ведомстве.