Более 5,500 пожаров произошло в Беларуси с начала года

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

С начала 2022 года, на которых погибли свыше 500 человек. Об этом сегодня, 7 декабря, рассказал помощник министра по чрезвычайным ситуациям, пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский.По его словам, среди причин пожаров можно выделить 3 основные: неосторожное обращение с огнем, неправильное пользование электропечами и теплогенерирующими устройствами и нарушение правил эксплуатации электросетей."Курение в состоянии алкогольного опьянения является доминантной составляющей по причинам пожара и по гибели во время пожаров в том числе. Примерно одинаковое количество пожаров приходится на вторую и третью причины.В связи с отопительным сезоном и активным использованием населением печного оборудования, возросло число пожаров из-за неисправности печей и их неправильного использования. С начала года по этим причинам произошло примерно 1 000 пожаров, на которых погибли 34 человека", - добавил Евгений Барановский.