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      • Более 5,500 пожаров произошло в Беларуси с начала года

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 23:03
      (голосов: 1)
      С начала 2022 года в Беларуси произошло более 5 500 пожаров, на которых погибли свыше 500 человек. Об этом сегодня, 7 декабря, рассказал помощник министра по чрезвычайным ситуациям, пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский.

      По его словам, среди причин пожаров можно выделить 3 основные: неосторожное обращение с огнем, неправильное пользование электропечами и теплогенерирующими устройствами и нарушение правил эксплуатации электросетей.

      "Курение в состоянии алкогольного опьянения является доминантной составляющей по причинам пожара и по гибели во время пожаров в том числе. Примерно одинаковое количество пожаров приходится на вторую и третью причины.

      В связи с отопительным сезоном и активным использованием населением печного оборудования, возросло число пожаров из-за неисправности печей и их неправильного использования. С начала года по этим причинам произошло примерно 1 000 пожаров, на которых погибли 34 человека", - добавил Евгений Барановский.
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