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      • Лукашенко: обеспечение жильем бюджетников и особенно военнослужащих всегда будет в приоритете

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: 6-12-2022, 12:26
      (голосов: 1)
      Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Такое заявление Александр Лукашенко сделал в ходе совещания по вопросам обеспечения жильем военнослужащих и приравненных к ним лиц.

      "Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, педагоги - это бюджетники, которые выполняют важнейшие для страны функции. И они вправе рассчитывать на поддержку государства. Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма (по крайней мере, из этого нужно исходить). Накопить на свою квартиру молодому специалисту в перечисленных сферах невозможно.

      При этом если у медиков или учителей есть возможность дополнительного заработка кроме основного вида деятельности (например, репетиторство), то военнослужащие согласно законодательству не должны заниматься каким-либо бизнесом.

      Поэтому при выборе таких профессий хорошей мотивацией является господдержка, направленная на решение жилищного вопроса. Да и трудиться человек станет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой. Словом, жилищный вопрос - вопрос наиважнейший.

      Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах - это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники", - сказал Президент.

      Отметим, сейчас на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит свыше 33 000 военных.
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