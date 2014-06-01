Лукашенко рассказал, как благодаря его вмешательству спасли пациентку

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Александррассказал, чтоудалосьбольную женщину в больнице в регионе, поручил обратить внимание на качество лечения в небольших населенных пунктах и анонсировал проверки системы здравоохранения. Об этом случае Президент рассказал во время доклада министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.Глава государства рассказал историю о женщине, которая изначально попала в больницу в Шкловском районе и находилась при смерти, но благодаря его вмешательству ее удалось спасти, и сейчас уже ее жизни ничего не угрожает."В шкловской больнице я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят, дай бог, чтобы так и дальше было, неплохая.Меня настораживает ситуация в небольших лечебных учреждениях. Или немножко вас понесло в системе… и вы лечите только там, где нужно лечить? Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал? Меня это очень настораживает. Вот тут вы лечите. А люди попроще, где-то там в каких-то районных больницах… Ну есть там ФАП (фельдшерско-акушерский пункт в сельских населенных пунктах – ред.). Ходит фельдшер. Яйцо дадут, выпить сто грамм дадут, как в былые времена, я это наблюдал, хорошо. Нет - ничего", - сказал белорусский лидер.Он анонсировал проверки системы здравоохранения."Я вас хочу предупредить: в ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы. Всех предостерегаю - пощады вам не будет. И никакое лечение больших начальников вас не спасет. Понимайте меня, как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. И не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы людей это услышат. И, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. Спрятаться кому-то за спину кого-то или, как я часто говорю, под плинтус залезть не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, - нам это в стране не надо.В Беларуси государство - для народа. Так и народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Все есть для того, чтобы лечить нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельство тому, что у нас врачи хорошие, мы их хорошо готовим. Если где-то в вузах недорабатываем, то в лечебных учреждениях наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая, но (он) толкает к размышлению", - заключил Александр Лукашенко.