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      • В Беларуси дали реальные сроки участникам террористической организации

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:49
      (голосов: 1)
      В Беларуси дали реальные сроки участникам террористической организации. В частности, суд приговорил 5 участников террористической организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (ОГСБ) к лишению свободы на срок от 13 до 20 лет.

      В августе 2021 года Верховный суд республики признал указанную организацию террористической. Было установлено, что это сообщество было создано в сентябре 2020 года для осуществления противоправной деятельности. В него входили радикально настроенные граждане для насильственной смены власти.

      Cуд признал всех виновными в участии в организации, а также в ряде иных тяжких преступлений экстремистского и террористического характера.

      По совокупности суд назначил Наталье Матвеевой 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, Вадиму Гулевичу – 18 лет усиленного режима, Кириллу Ашурке – 13 лет усиленного режима, Алексею Глотову – 20 лет усиленного режима, Дмитрию Сосновскому – 20 лет усиленного режима.
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