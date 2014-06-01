В Беларуси дали реальные сроки участникам террористической организации

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В Беларуси далии. В частности, суд приговорил 5 участников террористической организации "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (ОГСБ) к лишению свободы на срок от 13 до 20 лет.В августе 2021 года Верховный суд республики признал указанную организацию террористической. Было установлено, что это сообщество было создано в сентябре 2020 года для осуществления противоправной деятельности. В него входили радикально настроенные граждане для насильственной смены власти.Cуд признал всех виновными в участии в организации, а также в ряде иных тяжких преступлений экстремистского и террористического характера.По совокупности суд назначил Наталье Матвеевой 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, Вадиму Гулевичу – 18 лет усиленного режима, Кириллу Ашурке – 13 лет усиленного режима, Алексею Глотову – 20 лет усиленного режима, Дмитрию Сосновскому – 20 лет усиленного режима.