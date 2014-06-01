  • » » Лукашенко заявил, что Беларусь успешнее всех в мире справилась с COVID-19

      • Лукашенко заявил, что Беларусь успешнее всех в мире справилась с COVID-19

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:39
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что ни в одной стране мира так эффективно не справились с распространением COVID-19, как в Беларуси. Данное заявление он сделал, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

      Президент отметил, что в условиях пандемии система здравоохранения страны хорошо себя показала.

      "За коронавирус, разумеется, спасибо. Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню: моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси", - сказал глава государства.

      По его словам, это произошло "не только потому, что система здравоохранения правильно сориентировалась".

      "Это еще раз говорит о том, что под контролем жестоким и давлением система здравоохранения работает", - добавил белорусский лидер.
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