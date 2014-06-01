Лукашенко заявил, что Беларусь успешнее всех в мире справилась с COVID-19

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александрзаявил, что ни в одной стране мира так эффективно не, как в Беларуси. Данное заявление он сделал, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.Президент отметил, что в условиях пандемии система здравоохранения страны хорошо себя показала."За коронавирус, разумеется, спасибо. Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню: моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси", - сказал глава государства.По его словам, это произошло "не только потому, что система здравоохранения правильно сориентировалась"."Это еще раз говорит о том, что под контролем жестоким и давлением система здравоохранения работает", - добавил белорусский лидер.