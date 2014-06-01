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      • Гражданин Германии пересек границу Беларуси ради статуса беженца

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:20
      (голосов: 1)
      Погранслужба Беларуси задержала на границе гражданина Германии, который пересек границу республики, чтобы получить статус беженца.

      "Около границы с Польшей 4 декабря белорусский пограничный наряд задержал мужчину, который сразу же обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в нашей стране. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что иностранец является гражданином Германии", - рассказали в Государственном пограничном комитете Беларуси.

      В ведомстве добавили, что причиной своего решения поменять место жительства он назвал ухудшающиеся условия жизни на родине.
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