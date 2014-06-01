Гражданин Германии пересек границу Беларуси ради статуса беженца

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Погранслужба Беларуси задержала на границе, которыйреспублики, чтобы получить статус беженца."Около границы с Польшей 4 декабря белорусский пограничный наряд задержал мужчину, который сразу же обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в нашей стране. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что иностранец является гражданином Германии", - рассказали в Государственном пограничном комитете Беларуси.В ведомстве добавили, что причиной своего решения поменять место жительства он назвал ухудшающиеся условия жизни на родине.