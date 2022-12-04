Фонд оплаты труда в бюджете вырастет на 16% - министр финансов

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вырастет на 16% с января 2023 года. Такое заявление сделал министр финансов Беларуси.Отвечая на вопрос о том, как белорусы почувствуют социальную ориентированность бюджета 2023 года, Юрий Селиверстов отметил, что в первую очередь это отразится на росте зарплаты."Сейчас у правительства есть планы об очередном повышении зарплаты. С января фонд оплаты труда планируется с ростом на 16% в бюджете. То есть с 1 января будет первый шаг по увеличению тарифной ставки. По мере наполнения доходов бюджета мы будем смотреть, насколько мы можем больше эту зарплату поднять.Никто не повышает существенным образом тарифы ни на транспорт, ни на ЖКХ, чтобы граждане не почувствовали каких-то дополнительных колебаний, в том числе инфляционных. А ведь это все субсидируется из бюджета", - сказал глава ведомства.