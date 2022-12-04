Для проведения централизованного экзамена в Беларуси в 2023 году подготовлены 93 пункта

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в Беларуси в 2023 году. Об этом заявила первый замминистра образования республики."Количество пунктов будет расти, так как было принято решение о том, чтобы в каждом районном центре был такой пункт. Уже проведено пробное тестирование по единому экзамену в 8 территориально-административных единицах. Свыше 30% выбрали математику, высокий процент выбора по биологии, иностранным языкам, истории Беларуси, химии, обществоведению. 28 - 29 января мы планируем провести репетиционное тестирование в тех регионах, в которых мы еще его не проводили. Поэтому все ребята попробуют свои силы", - сказала Ирина Старовойтова.Она акцентировала внимание и на нюансах поступления абитуриентов по целевому направлению."Стоит говорить, прежде всего, о новой форме поступления. У ребят, которые выбрали для себя целевое направление, будет внутренний экзамен. Он будет проводиться до 12 июня. И, разумеется, у нас нет ограничений по направлениям или по специальностям, по которым могли бы взять целевое направление. Есть максимальный процент, который можно набирать по целевому направлению, и он по отдельным направлениям достигвет 80%", - добавила первый замминистра.