  • » » В Беловежской пуще появилась возможность лично побеседовать с Дедом Морозом

      • В Беловежской пуще появилась возможность лично побеседовать с Дедом Морозом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 4-12-2022, 21:31
      (голосов: 0)
      В Беловежской пуще появилась возможность лично побеседовать с Дедом Морозом.

      Как пояснили в нацпарке, с этого года гости сказочного поместья могут поделиться самыми сокровенными желаниями и сфотографироваться с главным волшебником зимы. Такая услуга предоставляется с 3 по 18 декабря по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 23 декабря по 8 января - лишь по выходным.

      По завершении экскурсионной программы, получив новогодний подарок в Скарбнице, гости смогут купить билет для личной встречи с Дедом Морозом в тронном зале Ледяного дома. Цена услуги - 5 рублей с одного человека за 10 минут общения.

      Для детей дошкольного возраста общение с Дедом Морозом осуществляется только в сопровождении родителя (совершеннолетнего сопровождающего лица). Помимо этого, одновременно с Дедом Морозом может общаться не более 10 человек.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь