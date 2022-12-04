В Беловежской пуще появилась возможность лично побеседовать с Дедом Морозом.

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появилась возможностьКак пояснили в нацпарке, с этого года гости сказочного поместья могут поделиться самыми сокровенными желаниями и сфотографироваться с главным волшебником зимы. Такая услуга предоставляется с 3 по 18 декабря по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 23 декабря по 8 января - лишь по выходным.По завершении экскурсионной программы, получив новогодний подарок в Скарбнице, гости смогут купить билет для личной встречи с Дедом Морозом в тронном зале Ледяного дома. Цена услуги - 5 рублей с одного человека за 10 минут общения.Для детей дошкольного возраста общение с Дедом Морозом осуществляется только в сопровождении родителя (совершеннолетнего сопровождающего лица). Помимо этого, одновременно с Дедом Морозом может общаться не более 10 человек.