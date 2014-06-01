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      • В Минске задержан курьер телефонных мошенников, который забрал у потерпевших свыше 70 000 долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:19
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      В Минске задержан курьер телефонных мошенников, который забрал у потерпевших свыше 70 000 долларов.

      Правоохранители задержали 22-летнего жителя Марьиной Горки, который забирал деньги у пенсионеров, поверивших телефонным аферистам. 9 потерпевших из Московского, Советского и Ленинского районов столицы в сумме передали задержанному более 70 000 долларов. Так, у семейной пары он забрал 7 00 долларов - пожилые люди были уверены, что выручают из беды внучку, ставшую виновницей ДТП.

      Фигурант пояснил, что предложение о дополнительном заработке нашел в соцсети. Полученные преступным путем наличные деньги он отвозил посреднику и получал свою долю.

      По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
      Кратко и по делу в Telegram

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