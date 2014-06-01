  • » » Пенсионерка в Минске передала аферистам на "спасение" внучки около 5 000 долларов

      • Пенсионерка в Минске передала аферистам на "спасение" внучки около 5 000 долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 23:48
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      В Минске пенсионерка передала аферистам на "спасение" внучки около 5 000 долларов в эквиваленте.

      Как рассказали правоохранители, на домашний телефон 84-летней женщины поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей ДТП и теперь ей срочно нужны деньги на "решение вопроса".

      Доверчивая минчанка поверила мошеннику и вскоре передала курьеру все свои сбережения. Внучка узнала о случившемся лишь спустя 2 дня и сообщила о преступлении в Октябрьское РУВД Минска.

      Как позже пояснила пенсионерка, она знала о подобном способе обмана телефонных аферистов, но растерялась от шока и испуга за внучку.

      По данному факту возбудили уголовное дело.
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