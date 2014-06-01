Пенсионерка в Минске передала аферистам на "спасение" внучки около 5 000 долларов

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В Минскев эквиваленте.Как рассказали правоохранители, на домашний телефон 84-летней женщины поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей ДТП и теперь ей срочно нужны деньги на "решение вопроса".Доверчивая минчанка поверила мошеннику и вскоре передала курьеру все свои сбережения. Внучка узнала о случившемся лишь спустя 2 дня и сообщила о преступлении в Октябрьское РУВД Минска.Как позже пояснила пенсионерка, она знала о подобном способе обмана телефонных аферистов, но растерялась от шока и испуга за внучку.По данному факту возбудили уголовное дело.