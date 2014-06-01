Лукашенко: белорусские и российские военные готовятся как единая армия

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Александрна встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, чтопроводят в республике боевое слаживание,, чтобы отразить любую агрессию."Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал (в ходе переговоров министров двух стран) о ситуации в нашей стране, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию.Решаются вопросы от аптечек медицинских до обмундирования и вооружения. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно.Все идет так, как договаривались с президентом России. Вы не просто в теме, вы это реализовываете с нашим министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем, - отметил Президент.