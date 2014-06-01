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      • Шойгу поблагодарил Лукашенко за гостеприимство к российским военным

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 23:28
      (голосов: 0)
      Сергей Шойгу поблагодарил Александра Лукашенко за гостеприимство к российским военным. По словам министра обороны РФ, российские военные из состава белорусско-российской региональной группировки войск чувствуют себя в Беларуси как дома.

      "Они действительно чувствуют себя здесь как дома. Гостеприимный народ, который окружает их, и, разумеется, в первую очередь военные делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание.

      Поэтому спасибо, Александр Григорьевич. Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента. Готов обсудить темы, о которых вы говорили (накануне) по телефону, на прошлой встрече", - ", - сказал Шойгу на встрече с президентом республики.
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