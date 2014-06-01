Шойгу поблагодарил Лукашенко за гостеприимство к российским военным

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СергейАлександра. По словам министра обороны РФ, российские военные из состава белорусско-российской региональной группировки войск чувствуют себя в Беларуси как дома."Они действительно чувствуют себя здесь как дома. Гостеприимный народ, который окружает их, и, разумеется, в первую очередь военные делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание.Поэтому спасибо, Александр Григорьевич. Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента. Готов обсудить темы, о которых вы говорили (накануне) по телефону, на прошлой встрече", - ", - сказал Шойгу на встрече с президентом республики.