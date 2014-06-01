Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, что переговоры с ним станут продолжением его беседы с Владимиром Путиным.По словам Президента, он созвонился с коллегой накануне."Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь и мы с вами продолжим это обсуждение. Выработаемпо защите нашей территориальной целостности", - сказал глава государства.Напомним, 10 октября белорусский лидер заявил, что договорился с российским лидером о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на