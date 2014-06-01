Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства

Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, что переговоры с ним станут продолжением его беседы с Владимиром Путиным.
По словам Президента, он созвонился с коллегой накануне.
"Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь и мы с вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности", - сказал глава государства.
Напомним, 10 октября белорусский лидер заявил, что договорился с российским лидером о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.