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      • Минск и Москва выработают действия для защиты Союзного государства

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 23:08
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      Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, что переговоры с ним станут продолжением его беседы с Владимиром Путиным.

      По словам Президента, он созвонился с коллегой накануне.

      "Он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь и мы с вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности", - сказал глава государства.

      Напомним, 10 октября белорусский лидер заявил, что договорился с российским лидером о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.
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