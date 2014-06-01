  • » » В Брестской области 84% детей от матерей с ВИЧ оказались здоровы

      • В Брестской области 84% детей от матерей с ВИЧ оказались здоровы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:19
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      В Брестской области подавляющее число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, оказались здоровы. Об этом рассказал заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

      По словам Леонида Глебко, за весь период наблюдения (с 1989 года) в регионе от ВИЧ-инфицированных матерей родились 317 детей, в том числе 20 - в 2022 году. По истечении срока наблюдения были сняты с учета как здоровые 270 детей, или 84,6%.

      "На данный момемнт под наблюдением специалистов - 22 ВИЧ-экспонированных ребенка. Их статус будет определен по истечении сроков диспансерного наблюдения. "У них нет диагноза ВИЧ-инфекции, но мы полтора года ведем за ними наблюдение. Они обследуются на пятый день после рождения, потом в 2, 4 и 18 месяцев. Если последний анализ получается отрицательным, ребенок считается здоровым", - добавил представитель центра.

      Отметим, всего за январь-октябрь в области зарегистрировано 20 беременностей среди женщин с положительным ВИЧ-статусом. На 1 ноября в Брестской области проживали 1776 человек, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, в том числе 24 ребенка.
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