В Брестской области 84% детей от матерей с ВИЧ оказались здоровы

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В Брестской области подавляющее число, оказались здоровы. Об этом рассказал заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.По словам Леонида Глебко, за весь период наблюдения (с 1989 года) в регионе от ВИЧ-инфицированных матерей родились 317 детей, в том числе 20 - в 2022 году. По истечении срока наблюдения были сняты с учета как здоровые 270 детей, или"На данный момемнт под наблюдением специалистов - 22 ВИЧ-экспонированных ребенка. Их статус будет определен по истечении сроков диспансерного наблюдения. "У них нет диагноза ВИЧ-инфекции, но мы полтора года ведем за ними наблюдение. Они обследуются на пятый день после рождения, потом в 2, 4 и 18 месяцев. Если последний анализ получается отрицательным, ребенок считается здоровым", - добавил представитель центра.Отметим, всего за январь-октябрь в области зарегистрировано 20 беременностей среди женщин с положительным ВИЧ-статусом. На 1 ноября в Брестской области проживали 1776 человек, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, в том числе 24 ребенка.