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      • Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет на 14,7%

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 21:05
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      Минимальная заработная плата в Беларуси с 1 января вырастет на 14,7%. Об этом сегодня, 30 декабря, заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале.

      "С начала года в совокупности на 15,6% повышена и проиндексирована месячная минимальная зарплата - с 418 рублей на конец 2021 года до 483 рублей на 1 ноября текущего, а с 1 января ее размер будет дополнительно повышен на 14,7% и составит 554 рублей. Такое решение правительство примет в ближайшее время.

      В реальном секторе экономики также реализуется ряд комплексных плановых мероприятий, цель которых - подтянуть зарплату в организациях, где это позволяет соответствующий рост производительности труда. Уровень зарплаты в экономике за 10 месяцев вырос на 13,7%. И в октябре составил 1636 рублей", - сказал Роман Головченко.
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