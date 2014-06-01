Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет на 14,7%

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с 1 января. Об этом сегодня, 30 декабря, заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале."С начала года в совокупности на 15,6% повышена и проиндексирована месячная минимальная зарплата - с 418 рублей на конец 2021 года до 483 рублей на 1 ноября текущего, а с 1 января ее размер будет дополнительно повышен на 14,7% и составит 554 рублей. Такое решение правительство примет в ближайшее время.В реальном секторе экономики также реализуется ряд комплексных плановых мероприятий, цель которых - подтянуть зарплату в организациях, где это позволяет соответствующий рост производительности труда. Уровень зарплаты в экономике за 10 месяцев вырос на 13,7%. И в октябре составил 1636 рублей", - сказал Роман Головченко.