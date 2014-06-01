  • » » С подозрением на менингит в Подмосковье госпитализированы 12 граждан Беларуси

      • С подозрением на менингит в Подмосковье госпитализированы 12 граждан Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:27
      (голосов: 0)
      С подозрением на менингит в Подмосковье госпитализированы 12 граждан Беларуси. Информацию подтвердили в посольстве Беларуси в РФ.

      "У двоих диагноз не подтвердился, 8 находятся в состоянии средней тяжести, 1 - в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, 1 из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался.

      Всем заболевшим согласно действующей нормативно-правовой базе Союзного государства в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

      Посольство Беларуси продолжает мониторинг ситуации со вспышкой инфекционного менингита на одном из предприятий в городском округе Истра. Находимся в постоянном контакте с представителями Министерства здравоохранения Московской области, Управлением Роспотребнадзора по Московской области, лечебными учреждениями", - пояснили в дипмиссии.

      По существующей информации, вспышка инфекционного менингита произошла среди работников склада компании Ozon.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь