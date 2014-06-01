С подозрением на менингит в Подмосковье госпитализированы 12 граждан Беларуси

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госпитализированы 12 граждан Беларуси. Информацию подтвердили в посольстве Беларуси в РФ."У двоих диагноз не подтвердился, 8 находятся в состоянии средней тяжести, 1 - в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, 1 из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался.Всем заболевшим согласно действующей нормативно-правовой базе Союзного государства в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.Посольство Беларуси продолжает мониторинг ситуации со вспышкой инфекционного менингита на одном из предприятий в городском округе Истра. Находимся в постоянном контакте с представителями Министерства здравоохранения Московской области, Управлением Роспотребнадзора по Московской области, лечебными учреждениями", - пояснили в дипмиссии.По существующей информации, вспышка инфекционного менингита произошла среди работников склада компании Ozon.