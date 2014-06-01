С 1 декабря в Беларуси повышаются все виды пенсий

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С четверга, 1 декабря,Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, соответствующее решение принято согласно указу главы государства "О повышении пенсий"."Согласно перерасчету размер трудовой пенсии увеличится на 5%. Это - третье повышение трудовых пенсий в 2022 году. Ранее эти выплаты повышались в марте - на 7% и в августе - на 10%. Средний размер пенсии по возрасту безработного пенсионера в декабре текущего года составит 670 рублей.Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальный. Он будет зависеть от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.В декабре расходы на выплату пенсий составят 1,5 млрд рублей. Из них 68 млн рублей будет затрачено на их повышение. В целом расходы на выплату пенсий в 2022 году превысят 16 млрд рублей.