Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Беларуси

Министр обороны Беларуси обратил внимание на высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников у границ республики.
"Ведется разведка. Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала - от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Интенсивность ведения разведки против нашей республики возросла с 30 самолетовылетов в неделю в 2021 году до 65-70 в 2022-м", - заявил генерал-лейтенант Виктор Хренин.