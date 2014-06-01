  • » » Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Беларуси

      • Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 20:03
      (голосов: 0)
      Министр обороны Беларуси обратил внимание на высокую интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников у границ республики.

      "Ведется разведка. Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала - от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов.

      Интенсивность ведения разведки против нашей республики возросла с 30 самолетовылетов в неделю в 2021 году до 65-70 в 2022-м", - заявил генерал-лейтенант Виктор Хренин.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь