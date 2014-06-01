Минск отметил интенсивность полетов разведавиации США у границ Беларуси

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Министр обороны Беларуси обратил внимание на высокуюи их союзников уреспублики."Ведется разведка. Отмечается высокая интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Беларуси, с задействованием всего имеющегося арсенала - от стратегических разведчиков до самолетов тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов.Интенсивность ведения разведки против нашей республики возросла с 30 самолетовылетов в неделю в 2021 году до 65-70 в 2022-м", - заявил генерал-лейтенант Виктор Хренин.