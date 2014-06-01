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      • В Беларуси направили в суд дело против представителей центра "Весна"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 07:32
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      Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила в суд дело против представителей правозащитного центра "Весна", включая нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

      Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали глава незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

      "Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению представителей центра "Весна" Беляцкого, Стефановича, Лабковича, Соловьева в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228 (контрабанда, совершенная организованной группой) и частью 2 статьи 342 (подготовка лиц к участию в действиях, грубо нарушающих общественный порядок" уголовного кодекса Республики Беларусь", - сказано в заявлении ведомства.

      Отметим, по указанным статьям обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

      Согласно сообщению, "обвиняемые, действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года под условием использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования правозащитного центра "Весна", а также иных организаций обналичили поступившие от различных структур и фондов на банковские счета контролируемой ими иностранной организации деньги".

      "Затем с помощью иных лиц, действуя с единым умыслом, обеспечили незаконное перемещение обналиченных на территории Литовской Республики наличных средств в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза в общей сумме не менее 201 000 евро и 54 000 долларов путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования", - добавили в ведомстве.
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