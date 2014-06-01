В Беларуси направили в суд дело против представителей центра "Весна"

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сообщила, что, включая нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали глава незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод"."Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению представителей центра "Весна" Беляцкого, Стефановича, Лабковича, Соловьева в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228 (контрабанда, совершенная организованной группой) и частью 2 статьи 342 (подготовка лиц к участию в действиях, грубо нарушающих общественный порядок" уголовного кодекса Республики Беларусь", - сказано в заявлении ведомства.Отметим, по указанным статьям обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы.Согласно сообщению, "обвиняемые, действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года под условием использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования правозащитного центра "Весна", а также иных организаций обналичили поступившие от различных структур и фондов на банковские счета контролируемой ими иностранной организации деньги"."Затем с помощью иных лиц, действуя с единым умыслом, обеспечили незаконное перемещение обналиченных на территории Литовской Республики наличных средств в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза в общей сумме не менее 201 000 евро и 54 000 долларов путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования", - добавили в ведомстве.