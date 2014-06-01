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Ночные морозы до -15 градусов, снег и гололедица ожидаются в Беларуси с 29 ноября по 4 декабря. Об этом рассказали в Республиканском гидрометеоцентре страны.Во вторник, 29 ноября, на большей части территории ожидается снег, мокрый снег, днем местами по юго-востоку сильный мокрый снег. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5 градусов, а днем - минус 4 - плюс 1 градус.В среду, 30 ноября, ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица, по западу слабый туман и гололед. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до минус 7 градусов, а днем - от минус 6 до плюс 1 градуса.Календарная зима, по информации синоптиков, начнется с усиления морозов. Так, в четверг, 1 декабря, погоду будет определять периферия антициклона с центром над Верхней Волгой. Ожидается преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 2 градусов по западу до минус 13 градусов по востоку страны, в восточных и центральных районах при прояснениях - до минус 16 градусов. Днем прогнозируется 1-8 градусов мороза.В пятницу, 2 декабря, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по югу страны пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 4 градусов по югу до минус 12 градусов по северу, при прояснениях - до 15 градусов мороза. Днем синоптики обещают 1-8 градусов ниже нуля.В субботу, 3 декабря, местами по стране ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 градусов по югу до минус 11 градусов по северу, при прояснениях - до 15 градусов мороза. Днем будет минус 1-7 градусов.В воскресенье, 4 декабря, местами по стране прогнозируется кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 10 градусов, при прояснениях - до минус 13 градусов. Днем ожидается от нуля до 7 градусов мороза.