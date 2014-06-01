После строительства заграждений в Литве вдвое увеличилось число перевозчиков беженцев

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в Литвебеженцев.Как рассказал замглавы Службы охраны госграницы Литвы Римантас Петраускас, в 2022 году возбуждено примерно 160 досудебных расследований по фактам перевозки. Треть таких фактов зафиксирована при попытках вывоза иностранцев из мест расселения. При этом за весь 2021 год зарегистрировано 70 таких досудебных расследований, что вдвое ниже нынешних показателей.Тенденцию роста литовская сторона связывает с увеличением пересечений границы по сравнению с минувшим годом. Таким образом, после строительства пограничных заграждений количество беженцев, которые въехали на территорию Литвы, увеличивается.