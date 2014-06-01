Лукашенко хочет обсудить с Путиным моменты, тормозящие сотрудничество

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Александрзаявил, что на встрече с Владимиром Путиным планирует в том числе обсудить бюрократическиес РФ."Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике – и в Беларуси, и в России, – преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается… в целом нашего сотрудничества с РФ. В ближайшее время встретимся с президентом России. Рассмотрим и эти темы.Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, мы сможем значительно продвинуться вперед в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся", - сказал Президент.