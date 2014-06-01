Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров

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Александрс Россией."РФ всегда притягивала руку к переговорам. Резкий поворот Украины "мы не будем". Так это в самом начале! Ну, я сегодня прямо сказал: опять, наверное, не дадут возможности договориться. Ошибка украинцев, Володи Зеленского в том, что он нарушает классические принципы переговорного процесса. Тем более разговаривая с гигантской Россией. Ну, нельзя предварительно условия выдвигать.Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический – компромиссы. Ну, не нужно, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что РФ это понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время, посмотрим. Вот он выход. Надо в этом направлении двигаться. Ну, надо начать движение для того, чтобы двигаться", - сказал белорусский лидер.