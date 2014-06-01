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      • МЧС предупреждает о налипании мокрого снега и гололеде

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 13:05
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      В МЧС Беларуси предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидаются налипание мокрого снега и гололед.

      В ведомстве пояснили, что такие погодные условия снижают видимость, затрудняют движение транспорта, увеличивают вероятность возникновения ДТП и риск травматизма среди населения. Кроме того, это может привести к обрыву линий связи и электропередач и нарушению электроснабжения.

      Что касается прогноза погоды на ближайшие дни, то в понедельник и вторник, 28 и 29 ноября, временами будут идти осадки в виде снега, мокрого снега или дождя.

      В некоторых районах ожидается слабый гололед, а на дорогах – гололедица.

      Температура воздуха в начале следующей недели будет колебаться от -6 до +2 градусов.
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