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      • Внутренние войска укомплектованы военнослужащими на 105% - Карпенков

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:48
      (голосов: 1)
      Внутренние войска укомплектованы военнослужащими на 105% - осенью в них призвали 1 550 человек. Такое заявление сделал замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками.

      "Недавно новобранцы внутренних войск приняли воинскую присягу. "И молодые люди, которые пришли к нам, – очень хороший призыв. Мы призвали во внутренние войска 1 550 человек, укомплектовались на 105%. Никогда не было столь высокого боевого духа и такого настроя пойти послужить своей Родине.

      Благодаря работе идеологического аппарата и СМИ удалось поменять людей внутренне. В непростое время они начали понимать важность защиты Родины. Бойцы внутренних войск сделают все, чтобы у нас было спокойно, а любой враг, который сунется в Беларусь, "получит по зубам".

      Нам не стоит даже время тратить на какие-то добровольческие формирования, которые создаются, батальоны Кастуся Калиновского и т.д. Много слов, где-то там они находятся. Мы, действующие регулярные части внутренних войск и Вооруженных Сил, даже не должны обращать внимание на это.

      Этой осенью из воинской части 3 214 демобилизовались примерно 350 человек. Каждый из них записал себя добровольцем. Если будет трудно, то даже без объявления мобилизации, частично или полной, сами придут в часть, возьмут в руки оружие и будут сражаться с тем врагом, который к нам попытается сунуться. Все бойцы внутренних войск, которые увольнялись в 2020, 2021, 2022 году, записались добровольцами и приписались к своим частям.

      Отмечу, на уволившихся в запас оставлено оружие, боеприпасы, форменное обмундирование, средства защиты. Чтобы в случае нападения на Беларусь, встать в строй и выполнять в одном строю с нами боевые задачи", - сказал Николай Карпенков.
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