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      • Визит Лаврова в Минск перенесли из-за смерти Владимира Макея

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 12:36
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      Визит Сергея Лаврова в Минск перенесли из-за смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея.

      "В связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск, планировавшихся на 27-28 ноября этого годае.

      О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно", - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
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