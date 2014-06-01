Визит Лаврова в Минск перенесли из-за смерти Владимира Макея

Визит Сергея Лаврова в Минск перенесли из-за смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея.
"В связи с безвременной кончиной 26 ноября министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси и рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Минск, планировавшихся на 27-28 ноября этого годае.
О новых сроках визита и совместного заседания коллегий будет объявлено дополнительно", - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.