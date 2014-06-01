Белорусские пловцы завоевали на турнире в Казани 9 медалей

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- 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на втором этапе "Игр Дружбы" в Казани.В последний состязательный день "золото" сборной принес на дистанции 50 метров брассом Илья Шиманович.На вторую ступень пьедестала почета поднялись белорусы Шиманович, Виктор Стаселович, Григорий Пекарский и Руслан Скоморошко в комбинированной эстафете 4х100 метров.Среди белорусов в Казани выступали 43 пловца, в том числе Илья Шиманович, Алина Змушко, Григорий Пекарский и Анастасия Кулешова. Соревнования состоялись на короткой воде (длина бассейна 25 метров).Второй этап "Игр Дружбы" собрал атлетов из 22 государств. В общей сложности разыграли 84 комплекта медалей и 2 кубка."Игры Дружбы" стали альтернативой турнирам, которые проводятся под эгидой Международной федерации плавания. После введения ограничений в отношении спортсменов со стороны Запада, атлеты из Беларуси и РФ начали более тесно работать вместе: как тренироваться, так и проводить турниры.Финальный этап "Игр Дружбы" состоится в Казани с 8 по 12 декабря.