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      • Белорусские пловцы завоевали на турнире в Казани 9 медалей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:45
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      Белорусские пловцы завоевали на турнире в Казани 9 медалей - 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на втором этапе "Игр Дружбы" в Казани.

      В последний состязательный день "золото" сборной принес на дистанции 50 метров брассом Илья Шиманович.

      На вторую ступень пьедестала почета поднялись белорусы Шиманович, Виктор Стаселович, Григорий Пекарский и Руслан Скоморошко в комбинированной эстафете 4х100 метров.

      Среди белорусов в Казани выступали 43 пловца, в том числе Илья Шиманович, Алина Змушко, Григорий Пекарский и Анастасия Кулешова. Соревнования состоялись на короткой воде (длина бассейна 25 метров).

      Второй этап "Игр Дружбы" собрал атлетов из 22 государств. В общей сложности разыграли 84 комплекта медалей и 2 кубка.

      "Игры Дружбы" стали альтернативой турнирам, которые проводятся под эгидой Международной федерации плавания. После введения ограничений в отношении спортсменов со стороны Запада, атлеты из Беларуси и РФ начали более тесно работать вместе: как тренироваться, так и проводить турниры.

      Финальный этап "Игр Дружбы" состоится в Казани с 8 по 12 декабря.
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