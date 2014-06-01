Попыток Польши вытеснять мигрантов может стать больше - ГПК

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Поляки могут увеличить число. Такое заявление сделали в Государственном пограничном комитете республики."Польская территория для многих мигрантов является транзитной. С нее иностранцы пытаются попасть в Германию, Францию и другие европейские страны. Исходя из мирового опыта, ни один миграционный поток невозможно остановить никакими заборами, не решив причины миграции в странах исхода.Ппо законам ЕС, Польша обязана принимать ходатайства о предоставлении статуса беженца от всех иностранцев, которые находятся на ее территории, или выдворять их в страны исхода законным способом. Тем не менее, польские власти всячески избегают соблюдения процедур регистрации ходатайств, так как все официально зарегистрированные беженцы должны находиться на территории страны.Учитывая миграционную политику Польши в отношении беженцев и непрекращающиеся попытки силовых вытеснений иностранцев (даже мертвых) на границу с Беларусью, все переданные польской стороне иностранцы в последующем могут быть направлены в польское приграничье", - пояснили в ведомстве.Госпогранкомитет Беларуси неоднократно сообщал, что польские силовики жестоко вытесняют мигрантов в республику. В этом году уже зафиксировано свыше 1 300 таких случаев. Как правило, такие вытеснения сопровождаются жестким обращением с людьми.