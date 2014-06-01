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      • В Посольстве России в Беларуси смерть Макея назвали невосполнимой утратой

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:36
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      В Посольстве России в Беларуси смерть Владимира Макеяназвали невосполнимой утратой.

      "Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Беларуси. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твёрдо и эффективно отстаивал интересы Беларуси на международных площадках", - заявил в дипмиссии.

      Смерть первого дипломата Беларуси в посольстве назвали "тяжёлой, невосполнимой утратой" и выразили "самые глубокие соболезнования" его родным, близким и коллегам.
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