В Посольстве России в Беларуси смерть Макея назвали невосполнимой утратой

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В Посольстве России в Беларуси смерть Владимираназвали"Глубоко потрясены известием о кончине выдающегося белорусского дипломата, министра иностранных дел Беларуси. На посту главы внешнеполитического ведомства он внёс большой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства. Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твёрдо и эффективно отстаивал интересы Беларуси на международных площадках", - заявил в дипмиссии.Смерть первого дипломата Беларуси в посольстве назвали "тяжёлой, невосполнимой утратой" и выразили "самые глубокие соболезнования" его родным, близким и коллегам.