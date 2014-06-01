Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер на 65-м году жизни

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир. Информацию уже подтвердил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики."Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас", - сказал Анатолий Глаз.Отметим, на понедельник, 28 ноября, были запланированы переговоры дипломата с российским коллегой.Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в селе Некрашевичи Гродненской области Белорусской ССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии. С 1993 года был на дипломатической службе. МИД возглавлял с 22 августа 2012 года.