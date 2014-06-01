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      • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер на 65-м году жизни

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:13
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      Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер на 65-м году жизни. Информацию уже подтвердил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики.

      "Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас", - сказал Анатолий Глаз.

      Отметим, на понедельник, 28 ноября, были запланированы переговоры дипломата с российским коллегой.

      Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в селе Некрашевичи Гродненской области Белорусской ССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии. С 1993 года был на дипломатической службе. МИД возглавлял с 22 августа 2012 года.
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