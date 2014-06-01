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      • СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Беларуси, несмотря на санкции

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 18:57
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      Авторитетное издание Politico со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight пишет, что ряд крупных мебельных компаний из ЕС продолжают покупать товары из Беларуси, несмотря на санкции против Минска.

      В докладе Eartsight сказано, что несколько компаний из Австрии, Германии и Франции покупают белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес в нашей стране.

      Согласно документу, немецкая компания Polipol - одна из крупнейших покупателей белорусской древесной продукции. Утверждается, что она закупает древесно-стружечные плиты у производителя из Беларуси, якобы использующего принудительный труд в исправительных колониях.

      Напомним, в текущем году Европейский союз ввел запрет на импорт произведенной в республике древесины.
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