СМИ: мебельные компании из ЕС закупаются в Беларуси, несмотря на санкции

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Авторитетное издание Politico со ссылкой на доклад британской неправительственной организации Earthsight пишет, что ряд крупныхпродолжают покупать товары из Беларуси, несмотря на санкции против Минска.В докладе Eartsight сказано, что несколько компаний из Австрии, Германии и Франции покупают белорусскую древесину у предприятий, которые ведут бизнес в нашей стране.Согласно документу, немецкая компания Polipol - одна из крупнейших покупателей белорусской древесной продукции. Утверждается, что она закупает древесно-стружечные плиты у производителя из Беларуси, якобы использующего принудительный труд в исправительных колониях.Напомним, в текущем году Европейский союз ввел запрет на импорт произведенной в республике древесины.