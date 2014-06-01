Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие

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Александр. Об этом он заявил в ходе выездного совещания в Гомеле."Вы почувствовали, это тут – рядом с вами (Гомельская область граничит с Украиной). Так это вы просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне этого абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется – встаньте и скажите, мы обеспечим", - сказал глава государства.Напомним, белорусский лидер неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего начала мирных переговоров по ситуации на Украине.