Лукашенко не хочет, чтобы молодым белорусам пришлось брать в руки оружие

Александр Лукашенко не хочет, чтобы молодому поколению белорусов пришлось брать в руки оружие. Об этом он заявил в ходе выездного совещания в Гомеле.
"Вы почувствовали, это тут – рядом с вами (Гомельская область граничит с Украиной). Так это вы просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне этого абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется – встаньте и скажите, мы обеспечим", - сказал глава государства.
Напомним, белорусский лидер неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего начала мирных переговоров по ситуации на Украине.