  • » » Личности белорусов, поехавших воевать за киевский режим, установлены – МВД

      • Личности белорусов, поехавших воевать за киевский режим, установлены – МВД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:17
      (голосов: 1)
      МВД Беларуси установило личности 160 граждан страны, поехавших воевать за киевский режим. Такое заявление сделал глава ведомства генерал-лейтенант Иван Кубраков.

      "Число 160 - условное. Это 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замешаны в боевых действиях на территории Украины. На самом деле половина разбежалась, кто-то уже погиб. Эти люди предали свою Родину...

      Мы их устанавливаем, привлекаем к ответственности. И самое главное, привлекаем к ответственности тех, кто пытается уточнить в интернете, как принять участие в этих боевых действиях... Такие люди привлекаются к ответственности, но где-то с ними просто проводится профилактические беседы", - добавил министр.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь