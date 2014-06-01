Личности белорусов, поехавших воевать за киевский режим, установлены – МВД

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

МВД Беларуси установило. Такое заявление сделал глава ведомства генерал-лейтенант Иван Кубраков."Число 160 - условное. Это 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замешаны в боевых действиях на территории Украины. На самом деле половина разбежалась, кто-то уже погиб. Эти люди предали свою Родину...Мы их устанавливаем, привлекаем к ответственности. И самое главное, привлекаем к ответственности тех, кто пытается уточнить в интернете, как принять участие в этих боевых действиях... Такие люди привлекаются к ответственности, но где-то с ними просто проводится профилактические беседы", - добавил министр.