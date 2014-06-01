Лукашенко поручил белорусским компаниям наладить прямой экспорт в Россию

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Александрзаявил сегодня, что производителя Беларуси нужно развивать собственную товаропроводящую сеть за рубежом и самостоятельные поставки продукции на"Дилеры серьезно наживаются на белорусских товарах. Они закупают на предприятиях за условных 2 рубля, а продают в России за 9. Предприятия должны развивать свои торговые сети и самостоятельно заниматься продажами, а не просто стремиться поскорее выпихнуть продукцию за свои ворота. Мы с этим будем разбираться и вас защищать, но и вам надо шевелиться, чтобы достойно выглядеть и иметь деньги. Сегодня можно получить деньги.В этом году в республике очень хороший урожай, а на мировом рынке складывается благоприятная конъюнктура для продажи продовольствия. Бог нас пожалел, и в этом году мы действительно выдали прекрасный результат в сфере агропромышленного комплекса. Раньше мы не знали, что делать, куда продать. Сегодня только дай. За хорошие деньги. Так продайте, возьмите деньги и творите в Гомельской области. Вам никто не мешает, а я буду вас только защищать, чтобы вам никто не мешал. Но вы заработайте эти деньги.Но, я думаю, что наши производители недостаточно активны в развитии экспортных поставок. Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины сейчас. Рынки - вези куда хочешь. И не только в РФ. Китай готов купить сколько угодно продукции", - сказал глава государства.Напомним, Беларусь увеличила экспорт продовольствия и сельхозпродукции на 26% за первые 3 квартала 2022 года по сравнению с показателем такого же периода 2021 года - до 6 миллиардов долларов, и по итогам года поставки на внешние рынки превысят 8 миллиардов. В минувшем году экспорт отечественной сельхозпродукции составил 6,7 миллиарда долларов (на 17,3% больше показателя 2020 года).