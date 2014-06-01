Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам

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Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта с Россией, чтобы избежать уничтожения Украины. Такое заявление сегодня, 24 ноября, сделал Александр"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины.Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей… Тяжело, трудно, но нужно остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то что будет грозить потерей государственности, это будет уничтожение Украины.Со временем конфликты между государствами забываются. Например, Великая Отечественная война, когда СССР потерял около 30 миллионов человек в борьбе с фашистской Германией.Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и РФ немножко. То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать - сотрудничать, дружить", - сказал Президент.