Лукашенко предупредил лидеров Евросоюза о последствиях эскалации на Украине

Если европейские руководители не смогут остановить эскалацию украинского конфликта, их сметут граждане их же стран. Такое заявление сегодня, 24 ноября, сделал Александр Лукашенко.
"Европа протрезвела. Если европейские руководители не поймут ситуации… Им-то зачем эта война, в их доме, на пороге? Они (граждане стран Евросоюза) сметут и Шольца, и Макрона – вот увидите, так и произойдет.
Поэтому со всех сторон, что на внешнем контуре, что внутри Украины – эта тенденция: садитесь, договаривайтесь. Все эти силы антивоенные – а их все больше и больше – толкают руководство Украины к переговорам", - сказал Президент.