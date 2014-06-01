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Если европейские руководители не смогут остановитьукраинского конфликта, их сметут граждане их же стран. Такое заявление сегодня, 24 ноября, сделал Александр"Европа протрезвела. Если европейские руководители не поймут ситуации… Им-то зачем эта война, в их доме, на пороге? Они (граждане стран Евросоюза) сметут и Шольца, и Макрона – вот увидите, так и произойдет.Поэтому со всех сторон, что на внешнем контуре, что внутри– эта тенденция: садитесь, договаривайтесь. Все эти силы антивоенные – а их все больше и больше – толкают руководство Украины к переговорам", - сказал Президент.