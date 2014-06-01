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      • Если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками, заявил Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 21:37
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      Если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками. Такое заявление сегодня, 23 ноября, Александр Лукашенко сделал в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

      "В последнее время в СМИ развивается тезис: судьба ОДКБ от операции РФ в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать данную проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет РФ, то под этими обломками – наше место.

      Мы не собираемся с политической и военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно", - сказал Президент.
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