Лукашенко: НАТО осваивает потенциальный театр боевых действий на востоке

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Наращивание войскна восточном фланге под предлогом сдерживания РФ и ее союзников является. Такое заявление сегодня, 23 ноября, сделал Александрв ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване."Под предлогом сдерживания якобы агрессивного поведения России и ее союзников идет планомерное наращивание военного присутствия США и других стран НАТО у западных границ ОДКБ, то есть у наших границ. Запад продолжает перебрасывать на восточный фланг НАТО войска, вооружения и военную технику. Повышается интенсивность их мероприятий оперативной и боевой подготовки. Что это, как не освоение потенциального театра боевых действий?Сначала на саммите ШОС в Самарканде, а потом на саммите СНГ в Астане мы обсуждали болевые точки и проблемы в мире. В том числе и мы не исключение. Поэтому я полагаю, что сегодняшнее наше совещание по содержанию будет продолжением того начатого диалога в Самарканде и Астане.Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Этот процесс провоцирует беспредельный по своим глубине и масштабу кризис системы международных отношений со множеством болевых точек по всему земному шару. Ряд этих точек, к большому сожалению, находится на европейском и евразийском пространстве, в том числе в зоне ответственности ОДКБ.Уверен, Североатлантический альянс окончательно закрепил антироссийский и антибелорусский векторы деятельности организации на обозримую перспективу и по собственной инициативе прервал все контакты. В этой связи недавно принятое решение о развертывании региональной группировки войск Союзного государства - естественная реакция на имеющиеся вызовы.На страны, которые стремятся идти по своему пути развития и проводящие самостоятельный внешнеполитический курс, оказывается жесточайший прессинг. Под свой контроль пытаются поставить и международные организации, включая ООН.Расходы на вооружение растут невиданными темпами и достигают ужасающих величин. Правительства стран - членов НАТО, подстрекаемые Вашингтоном, охотно тратят миллиарды на якобы растущую угрозу с Востока, при этом стимулируя военно-промышленный комплекс США", - заключил белорусский лидер.