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      • Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 18:32
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      Александр Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине. Данную тему он затронул в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

      "Нужно остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?", - сказал Президент.

      Он сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все больше стран и создает все новые проблемы.

      "Запад обвинил и продолжает обвинять нас во всех смертных грехах. Они пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по программам НАТО. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой.

      Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине", - заключил глава государства.
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