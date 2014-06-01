Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

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Александр. Данную тему он затронул в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване."Нужно остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?", - сказал Президент.Он сравнил события на Украине с набирающим силу торнадо, который затягивает в свою воронку все больше стран и создает все новые проблемы."Запад обвинил и продолжает обвинять нас во всех смертных грехах. Они пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по программам НАТО. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой.Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями. К сожалению, тогда нас с вами не слушали. И трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине", - заключил глава государства.