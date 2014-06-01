  • » » Беларусь может поставлять в Россию до 100 000 тонн дизеля с демпфером

      • Беларусь может поставлять в Россию до 100 000 тонн дизеля с демпфером

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 13:22
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      Беларусь достигла предварительной договоренности о поставке в РФ до 100 000 тонн дизеля месяц с применением демпфирующего коэффициента. Такое заявление сегодня, 23 ноября, сделал вице-премьер республики.

      "Благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для наших НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на рынок РФ. Достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 000 тонн дизельного топлива и до 50 000 тонн бензина с применением данного (демпфирующего) коэффициента", - пояснил Петр Пархомчик.

      По его словам, "договоренность с российской стороной о применении формульного ценообразования на нефть позволила приобретать нефть по приемлемой для нас цене".
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