За сутки в Беларуси 237 пострадавших от гололеда

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 237 гололедных и холодовых травм. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.
По регионам картина выглядит следующим образом:
Брестская область – 55 пострадавших (12 госпитализированы с гололедной травмой, остальным помогли амбулаторно) Витебская область – 26 пострадавших (амбулаторно) Гомельская область – 32 пациента (у всех гололедная травма, 1 госпитализирован) Гродненская область – 31 пациент (у всех гололедная травма, 3 попали в больницу) Минская область – 47 пациентов (гололедная травма у 44, обморожение – у 3, госпитализированы – 5) Могилевская область – 30 пациентов (гололедная травма у 29 человек, у 1 - холодовая, 1 оказался в больнице) Минск – 16 пострадавших, 1 госпитализирован, у всех – гололедная травма.