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      • За сутки в Беларуси 237 пострадавших от гололеда

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:45
      (голосов: 1)
      За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 237 гололедных и холодовых травм. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

      По регионам картина выглядит следующим образом:

      Брестская область – 55 пострадавших (12 госпитализированы с гололедной травмой, остальным помогли амбулаторно)
      Витебская область – 26 пострадавших (амбулаторно)
      Гомельская область – 32 пациента (у всех гололедная травма, 1 госпитализирован)
      Гродненская область – 31 пациент (у всех гололедная травма, 3 попали в больницу)
      Минская область – 47 пациентов (гололедная травма у 44, обморожение – у 3, госпитализированы – 5)
      Могилевская область – 30 пациентов (гололедная травма у 29 человек, у 1 - холодовая, 1 оказался в больнице)
      Минск – 16 пострадавших, 1 госпитализирован, у всех – гололедная травма.
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