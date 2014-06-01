За сутки в Беларуси 237 пострадавших от гололеда

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За минувшие сутки. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики.По регионам картина выглядит следующим образом:Брестская область – 55 пострадавших (12 госпитализированы с гололедной травмой, остальным помогли амбулаторно)Витебская область – 26 пострадавших (амбулаторно)Гомельская область – 32 пациента (у всех гололедная травма, 1 госпитализирован)Гродненская область – 31 пациент (у всех гололедная травма, 3 попали в больницу)Минская область – 47 пациентов (гололедная травма у 44, обморожение – у 3, госпитализированы – 5)Могилевская область – 30 пациентов (гололедная травма у 29 человек, у 1 - холодовая, 1 оказался в больнице)Минск – 16 пострадавших, 1 госпитализирован, у всех – гололедная травма.