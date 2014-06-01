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      • Минобороны Беларуси назвало слухи о скрытой мобилизации дезинформацией

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 18:59
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      Министерство обороны Беларуси намерено закончить мероприятия военно-учетной работы военкоматов до конца года.

      "Мероприятия военно-учетной работы военкоматов – это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершение мероприятий планируется до конца текущего года. Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией.

      Вызов белорусских граждан в военкоматы для беседы проводится в рабочем порядке. В том числе, по телефону, смс-оповещением и повестками. Военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. Сверка учетных данных одного военнообязанного занимает в среднем не более 10-15 минут.

      С середины ноября до конца текущего года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете", - заявили в пресс-центре ведомства.
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