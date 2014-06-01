Канада расширила санкции против Беларуси

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и ввела новые меры против 22 физических и 16 юридических лиц. Соответствующая информация выложена на сайте правительства Канады."Ввиду того, что генерал-губернатор считает, что действия Беларуси представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису…Ее Превосходительство генерал-губернатор… принимает прилагаемое положение о внесении изменений в положение о специальных экономических мерах (Беларусь)", - сказано в заявлении.