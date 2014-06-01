  • » » Канада расширила санкции против Беларуси

      • Канада расширила санкции против Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 18:04
      (голосов: 0)
      Канада расширила санкции против Беларуси и ввела новые меры против 22 физических и 16 юридических лиц. Соответствующая информация выложена на сайте правительства Канады.

      "Ввиду того, что генерал-губернатор считает, что действия Беларуси представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису…

      Ее Превосходительство генерал-губернатор… принимает прилагаемое положение о внесении изменений в положение о специальных экономических мерах (Беларусь)", - сказано в заявлении.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь